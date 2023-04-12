Adana'da ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran ayrıntı Adana'da uyuşturucu bağımlısı annesinin "Bir haftadır uyuyor zannediyordum” dediği ve ölü bulunan 2 aylık Mehtap Talay'ın, ağzı bağlı siyah çöp poşetinde bulunduğu ortaya çıktı.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan 30 yaşındaki Ayşegül Talay, 8 Nisan öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyerek yardım istedi.

Adrese giden polis ve itfaiye ekipleri, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olan 42 yaşındaki Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay gözaltına alındı.

"Bir haftadır uyuyor zannediyordum”

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde, “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum.” diyen Talay tutuklandı. Polisin aradığı Suat Talay’a ise henüz ulaşılamadı.

Mehtap bebeğin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cesedine sahip çıkan olmadı. Bebek, 15 günlük yasal sürede teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından toprağa verilecek.

Ev kundaklandı

Bebeğin ölü bulunduğu ev ise dün akşam kundaklandı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti. Görgü tanıkları evi, Ayşegül'ün ağabeyinin yaktığını iddia etti.

2 katlı evin, Suat Talay ve 2 kardeşine anne ve babalarından miras kaldığı, bir süre öncesine kadar birlikte yaşayan kardeşlerin, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ilişkileri bozulunca başka evlere taşındığı öğrenildi.

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Ayşegül Talay’ın ihbarı üzerine adrese gelen ekiplerin, Mehtap bebeği, ağzı bağlı siyah çöp poşette bulduğu belirtildi.

Bebek siyah çöp poşetinde bulundu

Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini belirterek, dedi.

İtfaiye yetkilileri de bebeğin cesedinin siyah çöp poşeti içinden çıktığını doğruladı.

Ayşegül Talay’ın düzenli olarak alışveriş yaptığı mahalle bakkalı da zaman zaman kendisinden bebek bisküvisi satın aldığını, olay öncesi bisküvi alışverişini kestiğini ifade etti.