Adana'da ölümden kıl payı kurtuldu: Araç demirlere çarparak zor durdu Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklara çarparak yaralanırken, kazadan saniyeler önce yaya olarak orada bulunan kadın ölümden kıl payı kurtuldu.

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DHA

Adana'da trafik kazasında felaketin eşiğinde dönüldü.

Bu sabah 07.30 sularında Seyhan ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.

Güçlükle durabildi

Çarpmanın etkisiyle birkaç kez kendi etrafında dönen otomobil, metrelerce ilerledikten sonra güçlükle durdu.

Yaya şans eseri kurtuldu

Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, kazadan şans eseri kurtulurken, sürücü ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

O anlar kamerada

Kaza anları, civarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)