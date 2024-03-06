Adana'da trafik kazasında felaketin eşiğinde dönüldü.
Bu sabah 07.30 sularında Seyhan ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.
Güçlükle durabildi
Çarpmanın etkisiyle birkaç kez kendi etrafında dönen otomobil, metrelerce ilerledikten sonra güçlükle durdu.
Yaya şans eseri kurtuldu
Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, kazadan şans eseri kurtulurken, sürücü ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
O anlar kamerada
Kaza anları, civarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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