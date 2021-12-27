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Adana'da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada

Adana'da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada

Çukurova ilçesinde canını hiçe sayan kadın, 12 katlı apartmanın 4'üncü katındaki camı silmek için pervaza çıktı. O anlar ise kameralara yansıdı.