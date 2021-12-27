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    Adana'da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada

    Çukurova ilçesinde canını hiçe sayan kadın, 12 katlı apartmanın 4'üncü katındaki camı silmek için pervaza çıktı. O anlar ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:58
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    Adana'da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada

    Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı apartmanın 4'üncü katında ölümle burun buruna temizlik anı görüntülendi.

    PERVAZA ÇIKTI

    Dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı.

    Güvenlik önlemi almayan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi.

    Tehlikeye aldırış etmeyerek dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın, elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.

    O ANLAR KAMERADA

    Tehlike saçan temizlik anı ise anbean kameraya yansıdı.

    Adana'da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada VİDEO

    Adana da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada #1

    Adana da ölümle burun buruna temizlik anı kamerada #2

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