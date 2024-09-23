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Adana'da ölümle tehdit ettiği eşini, av tüfeğiyle polis merkezinin yakınında beklerken yakalandı

Adana'da ölümle tehdit ettiği eşini, av tüfeğiyle polis merkezinin yakınında beklerken yakalandı Seda K., kendisini ölümle tehdit eden eşi Birol K.'yi şikayet etmek için polis merkezine gitti. Seda K. durumu anlatırken, Birol K. eşine 'Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım' mesajını attı. Mesajı görüp, çevrede arama yapan ekipler, Birol K.'yi otomatik av tüfeği ile polis merkezi yakınında beklerken yakaladı.