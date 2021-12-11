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- Adana'da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu
Adana'da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu
- DHA
- 11.12.2021 - 10:09
Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye, hızlı olduğu belirtilen minibüs çarptı.
KİMLİKSİZ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.
MİNİBÜSÜN PLAKASI YOLDA BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, cesedin yakınında 46 ADS 083 plaka buldu.Yapılan sorguda, plakanın ölümlü kazaya karışan minibüse ait olduğu saptandı.
1 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Polis, minibüs sürücüsünü yakalamak için gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, sürücü kazadan yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan sürücü, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİYOR
Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.