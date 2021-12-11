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    Adana'da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu

    Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kimliği belirsiz erkek, yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçan ve plakası düşen minibüsün sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 10:09
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    Adana'da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye, hızlı olduğu belirtilen minibüs çarptı.

    KİMLİKSİZ HALDE ÖLÜ BULUNDU

    Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

    MİNİBÜSÜN PLAKASI YOLDA BULUNDU

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, cesedin yakınında 46 ADS 083 plaka buldu.Yapılan sorguda, plakanın ölümlü kazaya karışan minibüse ait olduğu saptandı.

    Adana da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu #1

    1 SAAT SONRA TESLİM OLDU

    Polis, minibüs sürücüsünü yakalamak için gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, sürücü kazadan yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan sürücü, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

    ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİYOR

    Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Adana da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu #2

    Adana da ölümlü kazaya karışıp polise teslim oldu #3

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