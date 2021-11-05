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    Adana'da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı

    Uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir polis memuruna çarparak kaçarken, önünü kesen polis otosuna çarpınca yaya olarak kaçamadan yakalandı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 04:22
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 04:32
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    Adana'da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 41 KM 054 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü Mücahit T., ihtara uymayarak uygulama noktasından bir polise çarparak kaçtı.

    5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

    Ekiplerin anonsu üzerine Mücahit T.’in kullandığı otomobili polisler kovalamaya başladı. 5 kilometre boyunca kaçan sürücü Mücahit T., önünü kesen polis aracına çarptıktan sonra durdu.

    Adana'da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı - Video

    Ardından araçtan hızla inen Mücahit T., yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipleri, Mücahit T.’yi bir apartmanın girişinde saklanırken kıskıvrak yakalandı.

    Adana da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı #1

    ARAÇTAN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

    Şüphelinin kullandığı araçta yapılan incelemelerde bir adet ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheli Mücahit T.’in çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

    Kaçan aracın kendisine çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

    Adana da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı #2

    Adana da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı #3

    Adana da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı #4

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    Adana da önce polise, sonra kendisini kovalayan polis aracına çarpan sürücü yakalandı #6

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