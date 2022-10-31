Adana'da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü

Adana'da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü

Sarıçam'da apartman yöneticisi değişikliğinden dolay çıkan kavgada bir kişi sokak ortasında darbedildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi onlarca şahıs tarafından öldüresiye darbedildi.

Apartman sakinlerinin yönetici değişikliği istemesi üzerine apartman sakinleri, görevliler ve müteahhit arasında tartışma çıktı.

Öldüresiye dayak yedi

Sonuca varamayarak nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü.

Sokağa taşan kavga sırasında bir kişi, görevli ve müteahhit tarafından tekme tokat darbedildi.

O anlar kayıt altına alındı

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Biri çocuk iki kişi yaralandı

İHA'nın haberine, kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ve babasının yaralandığı öğrenildi.

Adana'da sokak ortasında tekme tokat darbedildi VİDEO