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    Adana'da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü

    Sarıçam'da apartman yöneticisi değişikliğinden dolay çıkan kavgada bir kişi sokak ortasında darbedildi.
    • 31.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:20
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    Adana'da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi onlarca şahıs tarafından öldüresiye darbedildi.

    Apartman sakinlerinin yönetici değişikliği istemesi üzerine apartman sakinleri, görevliler ve müteahhit arasında tartışma çıktı.

    Öldüresiye dayak yedi

    Sonuca varamayarak nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü.

    Sokağa taşan kavga sırasında bir kişi, görevli ve müteahhit tarafından tekme tokat darbedildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Biri çocuk iki kişi yaralandı

    İHA'nın haberine, kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ve babasının yaralandığı öğrenildi.

    Adana'da sokak ortasında tekme tokat darbedildi VİDEO

    Adana da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü #1

    Adana da onlarca kişi bir adamı tekme tokat dövdü #2


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