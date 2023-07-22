Adana'da orman yangını çıktı Tarlada anız yakılması sonucunda Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İHA

Türkiye'de son 1 aydır ormanlar alev alev yanıyor...

Geçen yıl yaşanan orman yangınları, büyük korkuya neden oldu.

Bu yıl da manzara değişmedi ve geçtiğimiz haftadan bu yana art arda farklı noktalardan alevler yükseldi.

Ülke genelinde 12-18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araç ile iş makineleri kullanıldı.

Adana'da orman yangını

Öte yandan bir yeni yangın daha yaşandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü.

Anız yakımından kaynaklandı

Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin 10 dönümlük alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.