Adana'da orta şeritte duran otomobile çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölü Orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpışırken, kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Gece yarısı Adana’dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi’nde orta şeritte yavaşlayarak ‘U’ dönüşü yapmak istedi.

Araca çarpmamak için manevra yaptı, karşı şeritteki vinçle çarpıştı

Bu sırada Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı.

U dönüşü yapan sürücü kaçtı, kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü

Kaza sonrası ‘U’ dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı’ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

