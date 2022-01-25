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- Adana'da otobüs durağında bıçaklı saldırı
Adana'da otobüs durağında bıçaklı saldırı
Otobüs durağında bekleyen bir çocuğu bıçakla yaralayıp, kaçan şüpheliye polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
- AA
- 25.01.2022 - 17:13
- Güncelleme : 25.01.2022 - 17:32
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen Y.E. (16), tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
DURAKTA BEKLEYEN ÇOCUK BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, baldırından yaralanan Y.E'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.