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    Adana'da otobüs durağında bıçaklı saldırı

    Otobüs durağında bekleyen bir çocuğu bıçakla yaralayıp, kaçan şüpheliye polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:32
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    Adana'da otobüs durağında bıçaklı saldırı

    Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen Y.E. (16), tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    DURAKTA BEKLEYEN ÇOCUK BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, baldırından yaralanan Y.E'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da otobüs durağında bıçaklı saldırı #1

    Adana da otobüs durağında bıçaklı saldırı #2


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