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    Adana'da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1'inin durumu kritik

    Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı İsmail ve İbrahim kardeşler hastaneye kaldırıldı. İbrahim'in durumunun ağır olduğu aktarılıyor.
    • 11.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 13:54
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    Adana'da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1'inin durumu kritik

    Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

    Gökhan Y. kontrolündeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. ve İbrahim T. (7) kardeşlere çarptı.

    Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağabeyin durumu kritik

    Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

    Adana'da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1'inin durumu kritik VİDEO

    Adana da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1 inin durumu kritik #1

    Adana da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1 inin durumu kritik #2

    Adana da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1 inin durumu kritik #3

    Adana da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1 inin durumu kritik #4

    Adana da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1 inin durumu kritik #5


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