Adana'da otomobil 2 kardeşe çarptı: 1'inin durumu kritik

Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı İsmail ve İbrahim kardeşler hastaneye kaldırıldı. İbrahim'in durumunun ağır olduğu aktarılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

Gökhan Y. kontrolündeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. ve İbrahim T. (7) kardeşlere çarptı.

Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağabeyin durumu kritik

Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

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