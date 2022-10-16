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    Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Adana TAG Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği kazada 1 kişi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 04:36
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    Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Adana'da İsrafil Özdemir idaresindeki 42 BMY 96 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında devrildi.

    Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası T.Ö. yaralandı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı T.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    İsrafil Özdemir'in cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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