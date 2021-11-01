Adana'da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Pozantı ilçesindeki kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralı olarak çıkartıldı.

Adana'da akşam saatlerinde 01 RF 785 plakalı araç sürücüsü 55 yaşındaki Mehmet Akıllıoğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Olay bölgesinde bulunan vatandaşlar durumu ilgili ekiplere ihbar etti.





HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Mehmet Akıllıoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen otomobilde bulunan diğer iki kişi ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkartıldı.

Müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.