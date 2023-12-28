Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Adana'nın Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda Yusuf K. yönetimindeki otomobil, kavşakta Barış D.'nin kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otomobil de hurdaya döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda sıkışan Eyüp Sabri Kurt, Yusuf K., Melike K. ile kamyonet sürücüsü Barış D., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Sabri Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış