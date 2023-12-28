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Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.