Adana'da otomobil, yol süpürme aracına çarptı: Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı Karayolları’na ait yol süpürme aracına arkadan çarpan otomobilin ön camından fırlayan Emine Topak hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise yaralandı.

DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde Haşim Topak yönetimindeki 01 AIC 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 06 JOK 72 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı.

Kazada, emniyet kemeri takmadığı belirlenen Emine Topak, otomobilin ön camından fırladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Topak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Topak’ın yaralanan çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol trafiğe açıldı

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.