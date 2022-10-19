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    Adana'da otomobilden silah çıktı, sürücü başkasının dedi

    Yunus timlerinin trafikte yaptığı denetimde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli şahsın otomobilinden otomatik tabanca çıktı.
    • 19.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:27
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    Adana'da otomobilden silah çıktı, sürücü başkasının dedi

    Adana'da Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timi, devriye görevi yaptığı sırada şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi.

    Ekiplerin ‘dur’ uyarısına karşı sürücü, aldırış etmeden aracının gazına basarak kaçmaya başladı.

    Polisler ara sokakta sıkıştırdı

    Yunus ekipleri, 5 kilometre yol boyunca takip edip kovaladığı otomobil sürücüsünü bir ara sokakta sıkıştırdı.

    Adana da otomobilden silah çıktı, sürücü başkasının dedi #1

    Adana'da otomobilinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli ViDEO

    Otomobilde tabanca ve 45 adet mermi çıktı

    Araçaki 3 kişiye yapılan kimlik taramasının ardından, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu tespit edildi.

    23 yaşlarında olan Hasan E. ve Yılmaz G ve 25 yaşında olan Bilal A. araçtan indirildi, otomobil içinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, yolcu koltuğunun altında otomatik tabanca, 2 şarjör ile 45 mermi bulundu.

    Adana da otomobilden silah çıktı, sürücü başkasının dedi #2

    "Araç kiralık, silah başkasının" dediler

    Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve verdikleri ifadelerinde; aracın kiralık olduğunu, silahtan ise haberlerinin olmadığını, başkasına ait olduğunu öne sürdü.

    İHA'nın haberine göre şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da otomobilden silah çıktı, sürücü başkasının dedi #3


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