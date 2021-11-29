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    Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

    Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 22:30
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    Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

    Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Mustafa Akay, otomobiliyle bir taziyeden dönerken silahlı saldırıya uğradı.

    BAŞINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

    Açılan ateşte yaralanan sürücü Akay ve yanında bulunan Bülent Erdal'ı araçta bulanan Akay’ın oğlu, özel bir hastaneye götürdü.

    Başından yaralanan Akay kurtarılamadı.

    Adana da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı #1

    BİR KİŞİ AĞIR YARALI

    Durumunun ağır olduğu belirtilen Bülent Erdal da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı #2

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