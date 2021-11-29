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- Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.
- AA
- 29.11.2021 - 22:30
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Mustafa Akay, otomobiliyle bir taziyeden dönerken silahlı saldırıya uğradı.
BAŞINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Açılan ateşte yaralanan sürücü Akay ve yanında bulunan Bülent Erdal'ı araçta bulanan Akay’ın oğlu, özel bir hastaneye götürdü.
Başından yaralanan Akay kurtarılamadı.
BİR KİŞİ AĞIR YARALI
Durumunun ağır olduğu belirtilen Bülent Erdal da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.