Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'da otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.