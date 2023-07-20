Adana’da otomobili 710 bin liraya başkasına sattı, sahibine sahte dekont gönderdi İki dolandırıcı, internetteki ilanı görüp 2 bin lira kapora ödedikleri sürücünün otomobilini, aynı sitede satılığa çıkardı. Araca talip olan kişiden 710 bin lira alan şüpheliler, sahte dekont gönderdikleri sürücünün aracı devretmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan sürücünün ihbarıyla operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi yakaladı.

DHA

Bir dolandırıcılık hikayesi daha 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Olay, Adana'da yaşandı.

A.G., otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi.

Kapora gönderdi, güvenini kazandı

A.G. ile iletişime geçen İ.H.D., aracı satın almak istediğini söyleyip, 2 bin lira kapora gönderdi.

İ.H.D., A.G.’nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili satılığa çıkardı.

Bu kez aracı satın almak isteyen B.H., İ.H.D. ile iletişime geçti.

Aracı başkanı sattı

İ.H.D., A.G.’ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyip, otomobili bir tanıdığının devralacağını belirtti.

İ.H.D.’nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu.

B.H., araç satış bedeli olarak 710 bin TL’yi şüpheli İ.H.D.’nin banka hesabına gönderdi.

Sahte dekont gönderdi

İ.H.D. de A.G.’ye sahte dekont gönderip, otomobili B.H.’nin üzerine geçirmesini sağladı.

Parayı ödeyip otomobili teslim alan B.H., noterden ayrılırken, paranın kendi hesabına gelmediğini fark eden A.G., dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.D. ve suç ortağı M.G. ile onlara yardım eden 3 şüphelinin adreslerini belirledi.

5 şüpheli yakalandı

Operasyon için düğmeye basan polis, 5 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.

Bilgisine başvurulan ve otomobili satın alan B.H. ise “Parasını ödeyip otomobili satın aldım, dolandırıcılıkla ilgim yok.” dedi.

B.H.'nin dolandırıcılıkla bir ilgisinin olmadığı belirlenirken şüpheli İ.H.D. ise “Kimseden para almadım, olaydan haberim yok” diyerek savunma yaptı.

İkisi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D. ile M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.