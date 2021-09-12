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- Adana'da otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Adana'da otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
- DHA
- 12.09.2021 - 15:18
Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 01 CIZ 68 plakalı otomobil, sürücüsü Cuma Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Cuma Y.'nin fren yerine gaza bastığı iddia edilirken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 74 yaşındaki Ahmet Turaç'a çarptı.
Aracın altında kalan Turaç metrelerce sürüklenerek kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise yol üstünde bulunan bir dükkana çarparak durdu.
YAŞLI ADAM KURTARILAMADI
Çevredekilerin kazayı haber vermesiyle bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Turaç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Turaç, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALDI
Ahmet Turaç'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sürücü Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ehliyetini bir ay önce aldığı iddia edilen sürücü Cuma Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.