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Adana'da otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'da otomobilin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Fren yerine gaza bastığı öne sürülen Cuma Y.'nin otomobili kaldırımda yürüyen Ahmet Turaç'a çarptı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen Turaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.