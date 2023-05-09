İHA

Makine alım satımı yapan Adanalı Çetin Mehmetcan Demirdelen, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’ndeki bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira çekti.

Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.

Camı kırıp, parayı çaldılar

Bir süre sonra geri dönen Demirdelen, aracının camın kırık olduğunu gördü.

Otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark eden Demirdelen, polise haber verdi.

Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı

1 milyon 554 bin lira gitti

Olay yerine gelen polis, otomobilde parmak için çalışması yaparken, Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı
Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı
Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı