Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı Makine alım satım işi yapan bir kişinin aracına bırakıp gittiği 1 milyon 554 bin lirası çalındı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

İHA Makine alım satımı yapan Adanalı Çetin Mehmetcan Demirdelen, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’ndeki bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Camı kırıp, parayı çaldılar Bir süre sonra geri dönen Demirdelen, aracının camın kırık olduğunu gördü. Otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark eden Demirdelen, polise haber verdi. 1 milyon 554 bin lira gitti Olay yerine gelen polis, otomobilde parmak için çalışması yaparken, Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi. Polis, şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.