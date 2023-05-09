Adana’da otomobilin camı kırılıp 1 milyon 554 bin lira çalındı

İHA
Makine alım satımı yapan Adanalı Çetin Mehmetcan Demirdelen, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’ndeki bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti.
Demirdelen, çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı.
Camı kırıp, parayı çaldılar
Bir süre sonra geri dönen Demirdelen, aracının camın kırık olduğunu gördü.
Otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark eden Demirdelen, polise haber verdi.
1 milyon 554 bin lira gitti
Olay yerine gelen polis, otomobilde parmak için çalışması yaparken, Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni izledi.
Polis, şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.