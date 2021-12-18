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    Adana'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi toprağa verildi

    Kozan ilçesinde 2 ortaokul öğrencisi, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin altında kaldı. Öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 16:43
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    Adana'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi toprağa verildi

    Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda 8'inci sınıfı okuyan Muhammet Berat Büyükçe (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz (13) yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.

    E.K.(41) isimli şahsın kontrolünde olan 01 D 1728 plakalı otomobilin çarptığı iki çocuk otomobilin altından çıkarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    BERAT, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan çocuklardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Oğuz Kaan Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

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    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kaza sonrasında kaçmaya başlayan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    BERAT'IN FOTOĞRAFINI ARKADAŞLARI TAŞIDI

    Muhammet Berat Büyükce için bugün Kozan ilçesindeki camide cenaze namazı kılındı. Berat'ın arkadaşları, fotoğrafını ellerinde taşıdı.

    Cenazeye, Kozan İlçe Mili Eğitim Müdürü Gazi Keleş, şube müdürleri ile Berat'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

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