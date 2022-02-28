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    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

    Yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki adama, genç sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Aracın üzerinden yaklaşık 50 metre sonra yola savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:54
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    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

    Alışveriş için evden çıkan 3 çocuk babası Zeki Şahbaz (70), Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada Alperen E. (19) yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı.

    50 METRE SÜRÜKLENDİ

    Otomobil üzerinde 50 metre sürüklenen Şahbaz, daha sonra yola düştü.

    Çarpmanın etkisiyle Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekibi, Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirledi.

    Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GENÇ SÜRÜCÜ VE KUZENİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü #2


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