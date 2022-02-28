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- Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
- DHA
- 28.02.2022 - 10:48
- Güncelleme : 28.02.2022 - 10:54
Alışveriş için evden çıkan 3 çocuk babası Zeki Şahbaz (70), Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Alperen E. (19) yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı.
50 METRE SÜRÜKLENDİ
Otomobil üzerinde 50 metre sürüklenen Şahbaz, daha sonra yola düştü.
Çarpmanın etkisiyle Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi, Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GENÇ SÜRÜCÜ VE KUZENİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.