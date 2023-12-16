DHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi'nde Musa A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Leyla A. (23), Selenay A. (22) Beyza A.'ya (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Otomobilin sürücüsü Musa A., polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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