Adana’da oturdukları evi isteyen ağabeyini tabancayla öldürdü Ailesiyle birlikte oturdukları evin kendisine verilmesini isteyen ağabey ile kardeşi arasında kavga çıktı. 22 yaşındaki küçük kardeş, ağabeyini tabancayla öldürdü. Katil zanlısı kardeş tutuklandı.

DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde bulunan müstakil evin kendisine verilmesini isteyen mevsimlik tarım işçisi A.A., ret cevabı aldı.

Bunun üzerine öfkelenen 28 yaşındaki A.A., balyozla evin duvarlarına vurmaya başladı.

Sakinleştirilen A.A., evden ayrıldı.

"Burayı boşaltacaksınız" deyince, tabancayla vurdu

Bir süre sonra tekrar dönen A.A., bu kez de 22 yaşındaki kardeşi H.A. ile tartıştı.

H.A., ağabeyine “Bizden ne istiyorsun? Oturduğumuz evi neden sana verelim? Başka bir yerde yaşayamayız” deyince kavga çıktı.

H.A., ailesine “Burayı boşaltacaksınız” diyerek saldıran ağabeyini, tabancayla 4 yerinden vurdu.

Ağabey öldü, kardeş gözaltına alındı

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli H.A. ise tabancayla birlikte gözaltına alındı.

H.A., ağabeyinin satmak için yaşadıkları evin tapusunu istediğini, olay günü de kendisine ve ailesine saldırdığını söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.A. ise yakınları tarafından toprağa verildi.