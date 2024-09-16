İHA

Kaçakçılara geçit yok...

Adana'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde şüphelendiği panelvan tipi aracı durdurdu.

40 TABANCA YAKALANDI

Araç içerisinde yapılan aramada kutuların içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Mahmut A. gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör