İHA
Kaçakçılara geçit yok...
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde şüphelendiği panelvan tipi aracı durdurdu.
40 TABANCA YAKALANDI
Araç içerisinde yapılan aramada kutuların içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili Mahmut A. gözaltına alındı.
Yakalanan şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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