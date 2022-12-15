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    Adana'da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi

    Sarıçam ilçesinde ilerleyen aracın arka kapısından sarkan şahsın belden aşağısının sürüklendiği anlar sürücüleri panikletti.
    • 15.12.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 10:36
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    Adana'da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi

    Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşdno.

    Sarıçam ilçesinde ilerleyen 01 AEL 838 plakalı otomobilin arka koltuğundan sürüklenen şahıs panik oluşturdu.

    Belden aşağısı yolda sürüklendi

    Kapısı açık şekilde ilerleyen otomobilden belinin aşağısının sürüklendiği şahıs bu şekilde yolculuk yaptı.

    Uyarıları görmezden geldi

    Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı.

    İHA'nın haberine göre, uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü.

    Adana'da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi VİDEO

    Adana da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi #1

    Adana da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi #2

    Adana da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi #3


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