Sarıçam ilçesinde ilerleyen aracın arka kapısından sarkan şahsın belden aşağısının sürüklendiği anlar sürücüleri panikletti.

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşdno.

Sarıçam ilçesinde ilerleyen 01 AEL 838 plakalı otomobilin arka koltuğundan sürüklenen şahıs panik oluşturdu.

Belden aşağısı yolda sürüklendi

Kapısı açık şekilde ilerleyen otomobilden belinin aşağısının sürüklendiği şahıs bu şekilde yolculuk yaptı.

Uyarıları görmezden geldi

Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre, uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü.

Adana'da panik anları: Belden aşağısı otomobille sürüklendi VİDEO

