İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde Selçuk Şimşekli, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın dorsesine çarparak adeta hurdaya döndü.
2 kişi can verdi
Hızla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde öldüğü belirlerken yolcu konumdaki ağır yaralanan Yemliha Nergis'i Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yemliha Nergis, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yapılan incelemelerin ardından olay yerinde ölen Selçuk Şimşekli'nin cesedi ile hastanede ölen Yemliha Nergis'i cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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