Adana'da parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Adana'da parkta arkadaşlarıyla otururken, köpek gezdiren kimliği belirsiz bir kişi ile kavga eden Metehan O. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Adana'da merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, arkadaşıyla birlikte parkta oturan Metehan O., köpek gezdiren kimliği belirsiz kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Metehan O.'yu bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, yaralıyı farkedip, durumu telsiz anonsuyla bildirdi.

ARKADAŞLARI BAŞINDAN AYRILMADI

Sağlık ekibi gelene kadar Metehan O.'nun başından ayrılmayan arkadaşları, yaraya baskı uygulayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.