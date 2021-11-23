Euro
14.9995
16.98%
Dolar
13.3073
16.67%
Altın
736.68
11.22%
Borsa
1.778
1.3%
Bitcoin
688.933
6.92%
BTXN Coin
21.73
6.88%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

    3 patenli çocuk, cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobile tutundu. Çocuklardan biri cep telefonunu açarak, tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydetti.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

    Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, patenli 3 çocuk trafik ışıklarında duran üstü açık lüks otomobile asıldı.

    Aracın arkasına asılan çocuklardan biri otomobilin ilerlemeye başlamasıyla cep telefonunu çıkararak kamerayla o anları kaydetti.

    Aracın önüne asılan çocuk ise, trafikte ilerlerken kaputun üzerine oturup yolculuk etti.

    BAGAJA YASLANDI

    Arkadaki çocukların bagaja yaslanıp hızla ilerlediği görüldü.

    Otomobil sürücüsü çocuklara herhangi bir müdahalede bulunmadan yoluna devam ederken, çocukların tehlikeli yolculuğu tepki topladı.

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada #2

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada #3

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada #4

    Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir