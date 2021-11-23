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- Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
3 patenli çocuk, cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobile tutundu. Çocuklardan biri cep telefonunu açarak, tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydetti.
- DHA
- 23.11.2021 - 15:43
Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, patenli 3 çocuk trafik ışıklarında duran üstü açık lüks otomobile asıldı.
Aracın arkasına asılan çocuklardan biri otomobilin ilerlemeye başlamasıyla cep telefonunu çıkararak kamerayla o anları kaydetti.
Aracın önüne asılan çocuk ise, trafikte ilerlerken kaputun üzerine oturup yolculuk etti.
BAGAJA YASLANDI
Arkadaki çocukların bagaja yaslanıp hızla ilerlediği görüldü.
Otomobil sürücüsü çocuklara herhangi bir müdahalede bulunmadan yoluna devam ederken, çocukların tehlikeli yolculuğu tepki topladı.
Adana’da patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada