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    Adana'da pazara gitti, geri dönemedi

    Kalp krizi geçirip bir iş yerinin cam vitrinine düşen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 11:42
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    Adana'da pazara gitti, geri dönemedi

    Adana’nın Sarıçam ilçesinde 63 yaşındaki İlyas Alçın pazardan alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kalp krizi geçirdi.

    YERE YIĞILDI

    Bir iş yerinin önündeki sandalyeye oturmak isteyen Alçın, dengesini kaybedip düştü. Alçın düşerken başını çarptığı iş yerinin vitrin camı kırıldı.

    Durumu fark eden vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

    KURTARILAMADI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alçın’a müdahale edip, duran kalbini yeniden çalıştırdıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Ancak Alçın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Adana da pazara gitti, geri dönemedi #1

    Adana da pazara gitti, geri dönemedi #2

    Adana da pazara gitti, geri dönemedi #3

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