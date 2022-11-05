Adana'da pencereden düşen 3 yaşındaki Miray can verdi

Oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray, yaşamını yitirdi. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede oturan Ata ve Emine Şengül çiftinin kızları Miray (3), iddiaya göre saat 18.00 sıralarında oyun oynarken pencereden düştü.

Ağır yaralanan Miray, aile fertleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Minik bedeni dayanamadı

Durumu ağır olan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre minik Miray'ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturuluyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.