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    Adana'da pencereden düşen 3 yaşındaki Miray can verdi

    Oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray, yaşamını yitirdi. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 05.11.2022 - 08:54
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    Adana'da pencereden düşen 3 yaşındaki Miray can verdi

    Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede oturan Ata ve Emine Şengül çiftinin kızları Miray (3), iddiaya göre saat 18.00 sıralarında oyun oynarken pencereden düştü.

    Ağır yaralanan Miray, aile fertleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Minik bedeni dayanamadı

    Durumu ağır olan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre minik Miray'ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana da pencereden düşen 3 yaşındaki Miray can verdi #1

    Soruşturuluyor

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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