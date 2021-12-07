Başına geçirdiği tişörtünün göz ve ağız kısmını kesip yüzünü gizleyerek petrol istasyonundan tabancayla 560 lira gasbeden zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir petrol istasyonunda Muhammet Melikşah M. (21), arkadaşı Barış Ç.’yle (24) birlikte motosikletle gezmeye başladı.

PETROL İSTASYONUNU SOYDULAR

Bir süre sonra duran ikili, çevredeki petrol istasyonunun marketini soymaya karar verdi. Görmek ve nefes almak için tişörtünü kesip yüzünü gizleyen Muhammet Melikşah M. tabancayla markete geldi.

Bu sırada Barış Ç. isimli şahıs ise arkadaşına gözcülük yapmak için petrol istasyonunun bir arka sokağında motosikletle beklemeye başladı.

Adana'da petrol istasyonuna gasp ViDEO

POMPACIYI TEHDİT EDİP PARALARI İSTEDİ

Dışarıda duran iki pompacıyı tabancayla tehdit edip marketin içine girdiren zanlı, daha sonra kasadaki paraları vermelerini söyleyerek markete bir çanta attı.

560 LİRAYI ÇALIP KAÇTI

Para vermedikleri taktirde çalışanları vuracağını söyleyen zanlı, 560 lira parayı alarak motosiklete binip olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında çalışanların soğukkanlılığı ise dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 35 kamerayı inceleyerek ilk olarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu iki zanlının adresleri ekipler tarafından belirlendi.

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Polis, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Koza Mahallesi’ndeki evlerine yaptığı baskında şüphelileri yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.























