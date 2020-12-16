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    Adana'da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı

    Terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hepsi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 07:50
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 08:46
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    Adana'da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı

    3 Ekim’de Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensubu üzerinden ele geçen iki adet pusula üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6 kişinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde “Milis” işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

    EVLERE BASKIN YAPILDI

    Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    Demir kapıları koçbaşlarla kıran ekipler, hepsini tek tek gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı VİDEO

    Adana da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı #1

    Adana da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı #2

    Adana da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı #3

    Adana da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı #4

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