Adana'da PKK’nın ‘Milis’ işbirlikçilerine operasyon: 6 gözaltı

Terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hepsi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.