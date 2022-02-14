Adana’da PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları gözaltına alındı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.