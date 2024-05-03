Adana'da polis, dur ihtarına uymayan sürücüyü çarparak durdurdu Polis memurunun dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü çarparak durduran polisin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, trafik kurallarını ihlal eden şahıs ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

İlginç olayın adresi bu kez Adana oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde polis, şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen motosikletli şahıslar ise kaçmaya başladı.

Motosiklete çarparak durdurdu

Bunun üzerine polis ile motosikletli şahıslar arasında kovalama başladı. Polis, motosiklete çarparak şahısların kaçmasını önledi.

O anlar kamerada

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü.

Karakola götürüldü

Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, ifadesi alınmak üzere polis memuru tarafından karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)