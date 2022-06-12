Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
482.103
-4.70%
BTXN Coin
9.02
-11.22%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Adana'da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü

    Gümrük kaçağı malların takibini yapan polis ekipleri, 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
    • 12.06.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisini aldı.

    Polis bu bilgi üzerine 6 farkıl adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda gümrük kaçağı 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Adliyeye sevk edildiler

    Polis yaptığı operasyonda 9 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü #1

    Adana da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü #2

    Adana da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü #3

    Adana da polis, kaçak ürünlere yönelik operasyon yürüttü #4


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Adana'da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı
    İç Haber

    Adana'da basın mensubu baba-oğula dayak atıldı

    'GES'te asgari getiri yüzde 23,04 olacak'
    Ekonomi

    'GES'te asgari getiri yüzde 23,04 olacak'

    Görüş Bildir