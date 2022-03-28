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    Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi

    Eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun, ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:30
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    Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi

    Eşiyle boşanma aşamasında olan Ramazan U., eniştesi polis memuru Ramazan Y.’yi Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı.

    25 Mart günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen saldırı ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

    SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

    Buna göre Ramazan U., Ümmü U. ile evlendikten sonra eşine sürekli şiddet uyguladığı için kadın boşanma kararı aldı.

    2 çocuğunu da alan genç kadın, polis memuru kardeşi Ramazan Y.’ye sığındı.

    Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi #1

    EŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTİYORDU

    Polisi memurunun vurulduğu günde aileyi takip eden Ramazan U., iki çocuğunu kaçırıp eşini de öldürmek istedi ancak buna polis memuru engel oldu.

    Firari zanlı şimdi her yerde aranıyor.

    Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi #2(Firari zanlı Ramazan U.)

    Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi #3(Polis memuru Ramazan Y.)


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