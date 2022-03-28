Adana’da polis memuru kadın cinayetini önledi

Eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun, ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Ramazan U., eniştesi polis memuru Ramazan Y.’yi Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı.

25 Mart günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen saldırı ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Buna göre Ramazan U., Ümmü U. ile evlendikten sonra eşine sürekli şiddet uyguladığı için kadın boşanma kararı aldı.

2 çocuğunu da alan genç kadın, polis memuru kardeşi Ramazan Y.’ye sığındı.

EŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTİYORDU

Polisi memurunun vurulduğu günde aileyi takip eden Ramazan U., iki çocuğunu kaçırıp eşini de öldürmek istedi ancak buna polis memuru engel oldu.

Firari zanlı şimdi her yerde aranıyor.

(Firari zanlı Ramazan U.)

(Polis memuru Ramazan Y.)