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- Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı
Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı
Bir tırda arama yapan polis ekipleri, tamirci gibi aracın altında söküp yaptığı bölgede ve koltuk kılıflarına gizlenmiş 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirdi.
- DHA
- 05.02.2022 - 11:22
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.
7 noktada gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir tır, Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.
Kaçakçılık olaylarında uzmanlaşan polisler, tırı tamirci gibi inceleyip, bazı bölümlerini söktü.
6 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Tırdan çıkartılan koltuğun içinde ve aracın altından sökülen bölmede, 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca operasyonlarda 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 mermi bulundu. Tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.