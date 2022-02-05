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Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı

Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı

Bir tırda arama yapan polis ekipleri, tamirci gibi aracın altında söküp yaptığı bölgede ve koltuk kılıflarına gizlenmiş 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirdi.