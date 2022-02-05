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    Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı

    Bir tırda arama yapan polis ekipleri, tamirci gibi aracın altında söküp yaptığı bölgede ve koltuk kılıflarına gizlenmiş 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirdi.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 11:22
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    Adana'da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı

    Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

    7 noktada gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir tır, Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.

    Kaçakçılık olaylarında uzmanlaşan polisler, tırı tamirci gibi inceleyip, bazı bölümlerini söktü.

    6 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

    Tırdan çıkartılan koltuğun içinde ve aracın altından sökülen bölmede, 6 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ayrıca operasyonlarda 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 mermi bulundu. Tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #1

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #2

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #3

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #4

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #5

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #6

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #7

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #8

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #9

    Adana da polis, tamirci gibi tır söktü: 6 bin paket kaçak sigara yakalandı #10


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