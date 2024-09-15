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Adana'da polise direnip, ateşe verdiği minibüse kendini kilitledi

Adana'da polise direnip, ateşe verdiği minibüse kendini kilitledi 47 yaşındaki sürücü Muhammet P., gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenerek trafikten men edilmek istenen minibüse kendisini kilitleyip, aracı ateşe verdi. Polisin, yaralı olarak araçtan çıkardığı Muhammet P. gözaltına alındı.