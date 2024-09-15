DHA
Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolunda denetleme yapan Trafik Denetleme Şubesi ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet P.’nin kullandığı servis minibüsünü durdurdu.
Polis, gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenen minibüsü trafikten men etmek için işlem başlattı.
MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ
Ekiplere direnen sürücü Muhammet P., minibüsü ateşe verip, kapıları kilitledi.
Ekipler, alevlerin sardığı minibüsün kapısını açıp, sürücüyü yaralı halde araçtan indirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Minibüsteki yangın, çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale ile söndürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü Muhammet P. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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