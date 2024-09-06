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Adana'da polise kendini unutturdu: Çevirmeden kaçtı

Adana'da polise kendini unutturdu: Çevirmeden kaçtı Çukurova'da denetim noktasına giren bir motosikletli, kalabalıktan faydalanarak polislere kendini unutturup uygulamadan kaçtı. O anları kaydeden sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.