İHA
Adana'nın Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik polisleri, uygulama yaptığı sırada Bahattin S.'yi kullandığı motosikletiyle çevirdi.
KALABALIKTAN İSTİFADE ETTİ
Bahattin S., denetim için uygulama noktasına yaklaştı.
Burada kalabalığı fırsat bilen sürücü, polislere adeta kendisini unutturup, sakin bir şekilde uygulamadan kaçtı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Bu anları çeken Bahattin S.'nin, daha sonra “Çevirmeden profesyonelce nasıl kaçıyorum” notuyla paylaşması dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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