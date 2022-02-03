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    Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı

    Adana’da uygulama noktasında polislerin üzerine aracını sürerek kaçan otomobil sürücüsü, 15 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü 1.82 promil alkollü çıktı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 05:42
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    Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

    'DUR' İHTARINA UYMADI, ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Otomobil sürücüsü M.T.Ç (28) ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp kaçmaya başladı.

    Uygulama yapan polislerin telsiz anonsunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahına doğru diğer bölge ekipleri konuşlandı. Sürücü M.T.Ç kendisini durdurmak istemeyen polis araçlarında üzerine sürüp kaçmaya devam etti.

    Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen M.T.Ç, Yeni Mahalle içerisinde Seyhan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından önü kesilerek durduruldu.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı #1

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Yakalanan sürücü araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Trafik polisleri, yaptığı alkol testinden M.T.Ç 1.82 promil alkollü çıktı. Sürücü M.T.Ç’nin daha önceden de alkolden ehliyetini kaptırdığı için ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı #2

    CEZA KESİLDİ

    Sürücüye, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulandı. Araç emniyetin otoparkına çekilirken sürücüde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı #3

    Adana da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü alkollü çıktı #4


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