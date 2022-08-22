Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

Bir şüpheliyi gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine av tüfeğiyle ateş açılırken, saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 polis hafif şekilde yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Narlıca Mahallesi'nde bir şüpheliyi gözaltına almak istedi.

Şüphelinin yakınları, polilere saldırdı

Şüphelinin yakınları polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında şüphelinin yakını olduğu öğrenilen T.G., av tüfeğiyle polislere peş peşe ateş açtı.

3 polis hafif şekilde yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaçan zanlılar yakalandı

Özel harekat ve TEM ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alırken, saldırıyı gerçekleştiren T.G.'nin, kaçarken silahı M.K. isimli kişinin evine bıraktığı saptandı. M.K.'nın evine baskın yapan polis, olayda kullanıldığı değerlendiren av tüfeğini ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.