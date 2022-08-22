Petrol
95.47
-0.65%
Euro
18.1707
0.08%
Dolar
18.1101
0.14%
Altın
1.017
0.07%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.193
0.81%
BTXN Coin
5.49
-3.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

    Bir şüpheliyi gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine av tüfeğiyle ateş açılırken, saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 polis hafif şekilde yaralandı.
    • 22.08.2022 - 03:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

    Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Narlıca Mahallesi'nde bir şüpheliyi gözaltına almak istedi.

    Şüphelinin yakınları, polilere saldırdı

    Şüphelinin yakınları polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında şüphelinin yakını olduğu öğrenilen T.G., av tüfeğiyle polislere peş peşe ateş açtı.

    Adana da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı #1

    3 polis hafif şekilde yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Adana da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı #2

    Kaçan zanlılar yakalandı

    Özel harekat ve TEM ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alırken, saldırıyı gerçekleştiren T.G.'nin, kaçarken silahı M.K. isimli kişinin evine bıraktığı saptandı. M.K.'nın evine baskın yapan polis, olayda kullanıldığı değerlendiren av tüfeğini ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü.

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

    Adana da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı #3

    Adana da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı
    Gündem

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı

    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım faaliyetleri
    Gündem

    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım faaliyetleri

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir