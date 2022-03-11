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    Adana'da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

    Hırsızlık şüphelileri, “dur” ikazında bulunan polisten otomobille kaçarken, ters yönde ilerledikleri sırada hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 08:51
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    Adana'da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, sokakta 4 hırsızın olduğu ihbarında bulundu.

    Mahalleye giren Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüphelileri görünce “dur” ihtarında bulundu.

    KAÇMAYA BAŞLADILAR

    Şüpheliler 01 AHH 182 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı.

    Bunun üzerine devriye ekibi, şüphelilerin gidiş güzergahını telsiz anonslarıyla diğer polislere bildirdi.

    Adana da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı #1

    HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

    Ara sokaklarda otomobille kaçışını sürdüren şüpheliler, daha sonra Girne Bulvarı'na ters yönden girdi.

    Burada polislerden bir süre daha kaçan şüpheliler, önce ekip aracına ardından da karşı yönden gelen Saffet Yüce'nin kullandığı 80 AAL 525 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Adana da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı #2

    1 KİŞİ YAKALANDI, 3 KİŞİ İZİNİ KAYBETTİRDİ

    Kaza sonrası otomobildeki 4 şüpheli araçtan inerek Özgür Mahallesi ara sokaklarına kaçtı, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

    Şüphelilerin kaçış güzergahına giden ekipler, bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı, 3 kişi ise izlerini kaybettirdi.

    Adana da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı #3

    “BENİ DURDURMAYA ÇALIŞTIKLARINI SANDIM”

    Hafif ticari araç sürücüsü Saffet Yüce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz üçümüz de tır şoförüyüz. İşe gidiyorduk. Karşı yönden gelen polis aracını fark ettim. Önce beni durdurmaya çalıştıklarını sandım. Sonra bir anda beyaz otomobille karşı karşıya geldik. Kafa kafaya çarpıştık.” dedi.

    Adana da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı #4

    OTOMOBİL KİRALIK ÇIKTI

    Hafif yaralanan 3 kişi ise durumlarının iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi.

    Şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu tespit eden ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı #5


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