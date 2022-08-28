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Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı

Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı

Adana'da sokakta yürürken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O., 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.