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- Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı
Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı
Adana'da sokakta yürürken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O., 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.
- 28.08.2022 - 20:22
Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibi, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu.
Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi.
Çocuğu rehin aldı
Şüpheli Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.’yı rehin aldı.
Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
2 saat sonra teslim oldu
Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp, S.A.’yı kurtardı.
DHA'nın haberine göre, Kadir O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.