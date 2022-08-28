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    Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı

    Adana'da sokakta yürürken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O., 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.
    • 28.08.2022 - 20:22
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    Adana'da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibi, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi.

    Çocuğu rehin aldı

    Şüpheli Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.’yı rehin aldı.

    Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    2 saat sonra teslim oldu

    Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp, S.A.’yı kurtardı.

    DHA'nın haberine göre, Kadir O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı #1

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    Adana da polisten kaçarken çatıya çıkıp çocuğu tabancayla rehin aldı #5


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