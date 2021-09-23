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    Adana'da polisten kaçarken kuzen katili oldu

    Eski eşine şiddet uyguladığı için aranan Gökhan igeç, yanında gizlendiği kuzenini alkol aldıkları sırada pompalı tüfekle öldürdü.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 12:40
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    Adana'da polisten kaçarken kuzen katili oldu

    Adana'da yaşayan Gökhan İgeç iddiaya göre, boşandığı S.B. ile çocuklarına bağırdığı için tartıştı ve kadını darbetti.

    S.B.'nin şikayeti üzerine polis, İgeç'i aramaya başladı.

    YANINDA SAKLANDIĞI KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

    Arandığını öğrenen İgeç, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evde yalnız yaşayan kuzeni İsmail İgeç'in yanında saklanmaya başladı.

    Kuzeniyle alkol alan Gökhan İgeç’in, “Seninle aynı soy ismi taşıyamam” diyerek kavga ettiği İsmail İgeç’e, duvarda asılı pompalı tüfeği alıp ateş ederek kaçtığı öne sürüldü.

    Adana da polisten kaçarken kuzen katili oldu #1

    KOMŞULAR CESETLE KARŞILAŞTI

    Olayın ardından komşular, 21 Eylül günü saat 09.00 sıralarında, haber alamadıkları için İsmail İgeç’in evine gitti. Bahçe kapısından içeri girince İgeç’in yerde, kanlar içinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç’in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

    Komşuları, kendisini İsmail İgeç’in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç’in 1 haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan 1 gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç’in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç’in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

    KATİL YAKALANIP, TUTUKLANDI

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan İgeç’in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, İgeç’i Şehit Duran Mahallesi’nde boş arsada yakaladı.

    Emniyete götürülen İgeç, alkol alırken taştığı kuzenini öldürdüğünü itiraf etti ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da polisten kaçarken kuzen katili oldu #2

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