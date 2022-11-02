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    Adana'da polisten kaçan hırsız barakada saklandı

    11 suçtan aranan zanlının polise yakalanmamak için bahçede yaşadığı ortaya çıktı. Yakalan hırsız, polislere, "Bir aydır sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım." dedi.
    • 02.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:59
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    Adana'da polisten kaçan hırsız barakada saklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı mahallelerde son bir ay içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerindeki 3 motosiklet, 8 elektrikli bisikletin çalınması üzerine harekete geçti.

    Ekipler hırsızlık olaylarının yaşandığı alandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    3 motosiklet ve 8 bisikleti aynı kişi çaldı

    İzlenen kamera kayıtları sonucu 11 olayın aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

    Görüntülerden kimlik tespiti yapılan şahsın, hırsızlık suçundan 26 ayrı kaydı olan 20 yaşındaki Hüseyin Ö. olduğu tespit edildi.

    Adana da polisten kaçan hırsız barakada saklandı #1

    Kapsamlı çalışma başlatıldı

    Ekipler, adresi belirlenen şüphelinin evine düzenlediği baskında ev içerisinde herhangi bir ize rastlamadı.

    Ekiplerin özverili çalışmasıyla araştırma derinleştirildi ve olayla ilgili kapsamlı denetim başlatıldı.

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    Evinde aranan şüpheli bahçeden çıktı

    Araştırmalar sonucu Hüseyin Ö., Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinden çıktı.

    Bahçe alanının etrafını saran polis ekipleri, şüpheliyi yıkık dökük bir barakada saklanırken yakaladı.

    Adana da polisten kaçan hırsız barakada saklandı #2

    Bir aydır barakada yaşadığı ortaya çıktı

    Polis ekiplerinin peşinde olduğunu bilen Hüseyin Ö., yakalanmamak için evden aldığı yorgan ve minder ile yaklaşık bir aydır barakada yaşadığı öğrenildi.

    "Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım"

    Barakadan alınıp ifadesi verilmek üzere emniyete götürülen Hüseyin Ö.'nün vermiş olduğu ifade ekipleri hayrete düşürdü.

    Zanlı ifadesinde; "Yakalanma korkusuyla evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden bir aydır aileme hasret kalmıştım." dedi.

    Tutuklandı

    Motosiklet hırsızının işçi kılığında ilçedeki konfeksiyon atölyelerine giderek bölgede iş arama bahanesiyle keşif yaptığı ardından harekete geçip, hırsızlıkları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Adana da polisten kaçan hırsız barakada saklandı #3


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