Adana'da refüjde turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

Adana’da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Yolun karşı tarafına savrulan 3 kadın yaşamlarını yitirdi.

Adana Seyhan'da Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana, Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı.

Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KARŞI YOLA SAVRULAN KADINLARDAN BİRİNE ARAÇ ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı otomobille yola savrulan kadınlardan birine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





3 KADINDA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



