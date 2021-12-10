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Adana'da rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Döşeme Mahallesi'nde bir kişi rehabilitasyon merkezinden klima motoru çaldığı esnada yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu öğrenildi.