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Adana'da rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı
Döşeme Mahallesi'nde bir kişi rehabilitasyon merkezinden klima motoru çaldığı esnada yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu öğrenildi.
- İHA
- 10.12.2021 - 05:13
- Güncelleme : 10.12.2021 - 05:54
Adana'nın Döşeme Mahallesi'nde ilginç anlar yaşandı.
M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi.
HIRSIZLIK YAPTIĞI ESNADA YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi.
Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H’yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı.
HIRSIZLIKTAN ARANMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan GBT sorgusunda M.H’ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Adana'da rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı VİDEO