Adana'da restoranda yemek yerken motorunu çaldılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Y.K., yemek yemek için mola verdiği restoranda başına gelen olayla şaşkınlığa uğradı.
Y.K., motosikletini yol kenarına park edip, yemek yemek için restorana girdi.
YEMEK YİYEN ADAMIN MOTORUNU ÇALDI
Bu sırada adamın içeri girmesini bekleyen şüpheli H.G., motosiklete binerek ayak marşıyla çalıştırıp, çaldı.
Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yemeğin ardından dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu polise bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada motosiklet bulunamadı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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