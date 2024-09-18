Adana'da rögardan gelen kötü kokuya bazalı önlem Kozan'da mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya yetkililer önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da belediye ekiplerinin ilgisizliği, kokudan rahatsız olan mahalleliyi harekete geçirdi.

Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 Sokak'taki kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi koku sardı.

Mahalle sakinleri bir türlü kokuya önlem alınmaması üzerine kendi çözümünü kendi üretti.

BAZA KAPATIP KOKUYU ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Öğrenci yurdu önünde rögar sokağa akınca mahalle sakinleri, önce boru döşedi ardından rögara baza kapatarak yaşadıkları koku sorununu çözmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan, yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

YETKİLİLERE SESLENDİLER: SESİMİZİ DUYUN

Mahallede yaşayan kadınlar, yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)